В Калининграде назвали лидеров голосования за объекты благоустройства

Все новости по теме: Город
В Калининграде назвали лидеров голосования за объекты благоустройства

В Калининграде в тройку лидеров голосования за объекты благоустройства вошли три объекта в Московском районе. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

Пока пятерка лидеров выглядит следующим образом:

  1. 1059 голосов — сквер на улице Киевской (в районе остановочного пункта «Киноленд»);

  2. 957 голосов — Старопрегольская набережная и прилегающая к ней территория (от улицы Эпроновской до Ленинского проспекта);

  3. 945 голосов — парк Ветеранов;

  4. 752 голоса — парковая территория на улицах Карташева — Каблукова (микрорайон Космодемьянского);

  5. 605 голосов — парк Тихий (на улице Гагарина).

Всего для голосования в Калининграде представлено 33 объекта благоустройства в разных районах города. Победителем будет признана территория, набравшая наибольшее количество голосов участников голосования. Ее благоустроят в 2027 году за средства федерального бюджета.

Проголосовать за объект можно до 12 июня включительно. Принять участие могут калининградцы в возрасте от 14 лет в электронном или очном формате.

В этом году в Калининградской области на голосование вынесено 50 территорий в пяти муниципалитетах: Калининграде, Гурьевском, Гусевском, Зеленоградском и Светлогорском округах. Перечень объектов, выставленных на голосование, формируется с учётом предложений жителей.


Telegram | MAX

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2026 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Обрехт О.Г.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter