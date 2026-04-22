В Калининградской области открылось голосование за объекты благоустройства

В Калининградской области стартовало всероссийское голосование за объекты благоустройства в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Оно продлится до 12 июня, сообщает пресс-служба правительства.

В этом году в Калининградской области на голосование вынесено 50 территорий в пяти муниципалитетах: Калининграде, Гурьевском, Гусевском, Зеленоградском и Светлогорском округах. Перечень объектов, выставленных на голосование, формируется с учётом предложений жителей.

Принять участие в голосовании и повлиять на преображение родного города может каждый житель региона в возрасте от 14 лет. Для этого нужно авторизоваться через портал Госуслуги и выбрать один понравившийся объект. По итогам голосования определят пять победителей — по одному на каждый муниципалитет. Благоустройство объектов начнётся уже в 2027 году.

Для тех, кому нужна помощь в голосовании, в городах области будут работать волонтёры. Они помогут разобраться с процедурой голосования и ответят на все вопросы.

2023.04 виды города, калининград, рыбная деревня, улица октябрьская, синагога 23.JPG

Список объектов для благоустройства в Калининграде:

  • общественная территория в районе домов № 49, 51 и 53 на ул. Емельянова;

  • территория общего пользования, прилегающая к ручью Восточному на Московском проспекте, 274;

  • сквер по ул. Радищева и Станочной;

  • сквер по ул. Цирковой и Серж. Мишина;

  • сквер по ул. Великолукской;

  • сквер на ул. Киевской в районе остановки «Культурно-досуговый центр»);

  • территория общего пользования в районе дома № 40 по ул. Марш. Борзова;

  • парковая территория по ул. Карташова, Каблукова и Новгородской в мкр. Космодемьянского;

  • парк Тихий на ул. Гагарина;

  • сквер в районе ул. Волочаевской и Волоколамской;

  • территория общего пользования в районе домов № 31-41 по ул. Печатной;

  • набережная Старопрегольская и прилегающие к ней территории общего пользования от ул. Эпроновской до Ленинского пр-та;

  • территория общего пользования в районе домов № 71, 73 по ул. Батальной;

  • сквер по пр-ту Мира и ул. Лесопарковой;

  • территория общего пользования по ул. Станочной;

  • парковая зона по ул. Гагарина и Малоярославской;

  • территория общего пользования, прилегающая к прудам на ул. Нансена;

  • лесопарковая зона по ул. Юбилейной;

  • парковая территория по ул. Бассейной, Лейт. Катина и Спортивной;

  • парк Ветеранов на Аллее Смелых;

  • парк им. Теодора Кроне;

  • территория общего пользования, прилегающая к пруду Школьному на ул. Красной;

  • сквер Семейный в границах ул. Лейт. Яналова и Каштановой аллеи;

  • парковая зона вдоль ручья Воздушного на пр-те Победы и Мира;

  • парковая зона по ул. Родниковой;

  • сквер по ул. Артиллерийской;

  • сквер по ул. Красной, Маркса, Шиллера и Пацаева;

  • сквер по ул. Поперечной и Радищева;

  • территория общего пользования в районе дома № 66-72 по ул. Марш. Борзова;

  • территория общего пользования, прилегающая к Голубым озерам;

  • территория общего пользования в районе дома № 15 по ул. Жиленкова;

  • территория общего пользования по ул. Крымской;

  • территория общего пользования в мкр. Прегольском.

2024.04 гусев, храм 33.JPG

Гусевский округ:

  • общественная территория на пересечении ул. Ю. Смирнова и пер. Пионерского;

  • сквер, расположенный на пересечении ул. Ульяновых и Железнодорожной;

  • общественная территория на проспекте Ленина в районе дома № 47;

  • общественная территория в районе дома № 23 на пр-т. Ленина;

  • сквер, расположенный на пересечении улиц Пушкина и Саперной;

  • общественная территория на пересечении ул. Победы и Железнодорожной;

  • общественная территория между ул. Железнодорожная и Суворова;

  • территория в районе МОУ «СОШ N°5».

Гурьевский округ:

  • общественная территория в пос. Большое Исаково, 2-ой Прибрежный переулок, около лодочной станции

  • общественная территория по ул. Березовой в пос. Константиновка (между детским садом «Родник» и школой).

    2025.11 зеленоградск, променад, скамейки, благоустройство (3).JPG

    Зеленоградский округ:

    • общественная территория по ул. Окружной;

    • общественная территория части парка «Плантаже»;

    • общественная территория в парке «Западный». «Центр уличной силовой гимнастики»;

    • общественная территория сквера по ул. Крымской;

    • общественная территория «Сквера Солнечных орбит» по ул. Потемкина.

    Светлогорский округ:

    • сквер, расположенный рядом с Храмом в честь Апостола и Евангелиста Иоанна Богослова;

    • общественное пространство на пересечении ул. Ленина и Динамо.

