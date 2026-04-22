В Калининградской области открылось голосование за объекты благоустройства

В Калининградской области стартовало всероссийское голосование за объекты благоустройства в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Оно продлится до 12 июня, сообщает пресс-служба правительства.

В этом году в Калининградской области на голосование вынесено 50 территорий в пяти муниципалитетах: Калининграде, Гурьевском, Гусевском, Зеленоградском и Светлогорском округах. Перечень объектов, выставленных на голосование, формируется с учётом предложений жителей.

Принять участие в голосовании и повлиять на преображение родного города может каждый житель региона в возрасте от 14 лет. Для этого нужно авторизоваться через портал Госуслуги и выбрать один понравившийся объект. По итогам голосования определят пять победителей — по одному на каждый муниципалитет. Благоустройство объектов начнётся уже в 2027 году.

Для тех, кому нужна помощь в голосовании, в городах области будут работать волонтёры. Они помогут разобраться с процедурой голосования и ответят на все вопросы.





Список объектов для благоустройства в Калининграде:

общественная территория в районе домов № 49, 51 и 53 на ул. Емельянова;

территория общего пользования, прилегающая к ручью Восточному на Московском проспекте, 274;

сквер по ул. Радищева и Станочной;

сквер по ул. Цирковой и Серж. Мишина;

сквер по ул. Великолукской;

сквер на ул. Киевской в районе остановки «Культурно-досуговый центр»);

территория общего пользования в районе дома № 40 по ул. Марш. Борзова;

парковая территория по ул. Карташова, Каблукова и Новгородской в мкр. Космодемьянского;

парк Тихий на ул. Гагарина;

сквер в районе ул. Волочаевской и Волоколамской;

территория общего пользования в районе домов № 31-41 по ул. Печатной;

набережная Старопрегольская и прилегающие к ней территории общего пользования от ул. Эпроновской до Ленинского пр-та;

территория общего пользования в районе домов № 71, 73 по ул. Батальной;

сквер по пр-ту Мира и ул. Лесопарковой;

территория общего пользования по ул. Станочной;

парковая зона по ул. Гагарина и Малоярославской;

территория общего пользования, прилегающая к прудам на ул. Нансена;

лесопарковая зона по ул. Юбилейной;

парковая территория по ул. Бассейной, Лейт. Катина и Спортивной;

парк Ветеранов на Аллее Смелых;

парк им. Теодора Кроне;

территория общего пользования, прилегающая к пруду Школьному на ул. Красной;

сквер Семейный в границах ул. Лейт. Яналова и Каштановой аллеи;

парковая зона вдоль ручья Воздушного на пр-те Победы и Мира;

парковая зона по ул. Родниковой;

сквер по ул. Артиллерийской;

сквер по ул. Красной, Маркса, Шиллера и Пацаева;

сквер по ул. Поперечной и Радищева;

территория общего пользования в районе дома № 66-72 по ул. Марш. Борзова;

территория общего пользования, прилегающая к Голубым озерам;

территория общего пользования в районе дома № 15 по ул. Жиленкова;

территория общего пользования по ул. Крымской;

территория общего пользования в мкр. Прегольском.





Гусевский округ:

общественная территория на пересечении ул. Ю. Смирнова и пер. Пионерского;

сквер, расположенный на пересечении ул. Ульяновых и Железнодорожной;

общественная территория на проспекте Ленина в районе дома № 47;

общественная территория в районе дома № 23 на пр-т. Ленина;

сквер, расположенный на пересечении улиц Пушкина и Саперной;

общественная территория на пересечении ул. Победы и Железнодорожной;

общественная территория между ул. Железнодорожная и Суворова;

территория в районе МОУ «СОШ N°5».

Гурьевский округ:

общественная территория в пос. Большое Исаково, 2-ой Прибрежный переулок, около лодочной станции

общественная территория по ул. Березовой в пос. Константиновка (между детским садом «Родник» и школой).





Зеленоградский округ:

общественная территория по ул. Окружной;

общественная территория части парка «Плантаже»;

общественная территория в парке «Западный». «Центр уличной силовой гимнастики»;

общественная территория сквера по ул. Крымской;

общественная территория «Сквера Солнечных орбит» по ул. Потемкина.

Светлогорский округ: