Россия возглавила рейтинг стран по доступности газа для населения

Наибольший объем газа на свои средние зарплаты могут приобрести жители России, Казахстана и Белоруссии, а наименьшее количество могут себе позволить граждане Молдавии. Об этом свидетельствует исследование «РИА Новости».

Лидером рейтинга по доступности газа для населения стала Россия. Жители страны на среднемесячную зарплату могут купить почти 10 тысяч кубометров газа. На то, что Россия вышла на первое место, существенное влияние, по мнению авторов исследования, оказал значительный рост заработных плат. Второе место занял Казахстан с 9,7 тыс. кубометров. Также в первую пятерку вошли Белоруссия, Люксембург и Великобритания. Граждане этих стран имеют возможность приобрести более 4,5 тыс. кубометров газа.

Наименьший объем природного газа имеют возможность купить жители Молдавии. На средний заработок здесь можно приобрести лишь 705 кубометров. Помимо Молдавии среди аутсайдеров находятся также Португалия, Италия, Швеция и Латвия.

Для оценки стоимости газа для населения эксперты проанализировали цены на голубое топливо в пересчете на рубли. Наиболее дешевый газ приобретают жители Казахстана, где в пересчете на российскую валюту он стоит 6,3 рубля за кубометр. На втором месте находится Россия с ценой 9,1 рубля за кубометр.

Третье место занимает Белоруссия, где газ дороже, чем в России, примерно на два рубля. В первую пятерку по дешевизне газа входят также Венгрия и Босния и Герцеговина.

Самый дорогой газ приобретают жители Швеции. В пересчете на российскую валюту кубометр голубого топлива местным потребителям обойдется в 194 рубля. Далее в рейтинге по дороговизне газа следуют Нидерланды, Италия, Франция и Португалия. В этих странах кубометр газа стоит более 128 рублей.

В половине стран, участвующих в рейтинге, отмечается снижение цен на газ. Это произошло в 14 государствах. Самое значительное сокращение было в Чехии (на 9,8%), Италии (на 6,7%) и в Латвии (на 6,1%).

Подорожал газ в 15 странах. Наиболее существенный рост отмечается в Люксембурге (на 21,6% ), Хорватии (19,1%) и в Молдавии (15,2%). В России его цена выросла на 11,9%.

Рейтинг подготовлен экспертами центра экономических исследований «РИА Рейтинг» по данным Центробанка, Евростата, ОЭСР, статкомитетов и регулирующих органов стран. Цены на газ в Казахстане, России и Белоруссии приведены по состоянию на май 2026 г., в Великобритании — по итогам 2025 г., в остальных государствах — среднее значение за II полугодие 2025 г.