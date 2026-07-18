В мэрии рассказали о планах обезопасить перекресток у гостиницы «Калининград»

После того, как в Калининграде начали строить приподнятые трамвайные платформы, горвласти приняли решение о дальнейшем повышении безопасности и комфорта этого вида транспорта. Об этом в пятницу, 17 июля, сообщил председатель комитета дорожно-транспортной инфраструктуры Антон Романов. Введение нового подхода, по словам чиновника, калининградцы заметят после завершения реконструкции перекрестка Ленинского проспекта и улицы Шевченко.

«У нас есть три основных тезиса: высокая регулярность трамвайного движения, скорость и удобство, — пояснил Романов. — В части удобства тут будет создана приподнятая платформа. Она нужна для удобной и безопасной посадки и высадки пассажиров. В дальнейшем она будет обособлена и не будет влиять на дорожно-транспортные события, которые происходят на проезжей части».

Романов уверяет, что в районе пересечения улицы Шевченко с Ленинском проспектом трамвайные пути будут увязаны с велопешеходной инфраструктурой.

«Пешеходный пятачок на противоположной стороне от гостиницы „Калининград“ будет переделываться под новую концепцию захода на трамвайную платформу. Также будет выстраиваться велопешеходная связь. Мы разметкой отделим пешеходную зону (она будет порядка 3-4 метров) и велоинфраструктуру (велодорожка будет шириной около двух метров). Связь через упомянутый островок будет бесшовной. Сейчас, замечу, все пешеходы на этом участке ютятся на тротуаре шириной буквально метр-полтора», — добавил Романов.

Сейчас, по словам чиновника, этот проект уже реализуется, и в результате перекресток должен стать более удобным и безопасным.

Ранее «Новый Калининград» подробно рассказывал о планах властей развивать трамвайную инфраструктуру.