Мастер-классы, интерактивы и «особый сюрприз»: Балтийск анонсировал День города (программа)

В воскресенье, 26 июля, в Балтийске отметят День города и 80-летие Калининградской области (0+). Власти муниципалитета надеются «не только создать праздничную атмосферу, но и провести этот день достойно, без происшествий, сохранив порядок и спокойствие». Об этом сообщается на странице администрации Балтийского городского округа «ВКонтакте».

«Весь день на разных площадках города для вас будут выступать местные и приглашенные творческие коллективы. Пройдут разнообразные мастер-классы, интерактивные и игровые программы, спортивные турниры и множество других активностей. По традиции на главной сцене Балтийска мы наградим новых Почетных граждан округа. И это еще не всё. Мы готовим для балтийцев и гостей города особый сюрприз: вас ждет выступление известных столичных артистов. Уже на следующей неделе мы раскроем имена и пригласим всех на большой праздничный концерт!» — говорится в анонсе.

Также в администрации обращают внимание, что в этом году «ради общей безопасности» не будут проводить традиционный водно-спортивный праздник, который всегда был приурочен ко Дню Военно-Морского Флота. Также на всех локациях будет действовать усиленное патрулирование.

Кроме того, власти Балтийска предупреждают о ряде транспортных ограничений. «25 июля с 22:00 до 26 июля 22:30 ограничивается движение и запрещается стоянка на улицах: Кронштадтская, Головко, Н. Кузнецова, а также на территории морского причала №3. На указанных участках будет работать эвакуатор. <…> Паромная переправа в этот день будет работать только на выпуск автомобилей, прибывших ранее. Добраться на Балтийскую косу можно будет исключительно без личного автомобиля», — подчеркивается в сообщении.