Калина оценил ход работ по обустройству экотропы в Виштынецком нацпарке (фото)

Все новости по теме: Куршская коса


photo_2026-07-17_22-46-42 (1).jpgphoto_2026-07-17_21-58-14 (1).jpgphoto_2026-07-17_21-58-18 (1).jpg 
Фото из ТГ-канала нацпарка «Виштынецкий»

Директор ФГБУ «Национальный парк «Куршская коса» Анатолий Калина совершил рабочий выезд в национальный парк «Виштынецкий», чтобы проконтролировать обустройство экологической тропы «Как рождается река». Об этом сообщила пресс-служба нацпарка.

Тропа протяженностью около 2 км проходит в окрестностях пос. Краснолесье и знакомит с живописной долиной истоков реки Синей. Обустройство экотропы стоимостью 3 351 250 руб. проводится за счет федерального проекта «Сохранение биоразнообразия и развитие экотуризма». В рамках контракта подрядчик ИП Рудик А.Г. оборудовал настил к роднику, мосток через ручей, беседку, информационный щит и указатели. Все объекты выполнены из кремнеполимерного композита.

«Мы уже не в первый раз работаем с этим подрядчиком – он занимался реконструкцией экотропы «Высота Эфа», оборудовал переход к морю напротив визит-центра и смотровую площадку на море в Королевском бору, настилы служат уже несколько лет, показали себя лучше, чем древесина», - отметил Анатолий Калина.

Напомним, 8 июля стало известно, что суд изменил меру пресечения в отношении директора национального парка «Куршская коса» Анатолия Калины, обвиняемого в незаконной вырубке лесных насаждений. Вместо домашнего ареста Калине назначили запрет определенных действий.

по данным следствия, в период с 25 июня по 18 ноября 2021 года директор «Куршской косы» Анатолий Калина со своим знакомым и неустановленными лицами организовали незаконную рубку более 150 кубометров деревьев, чтобы построить глэмпинг для туристов. В результате национальному парку причинён экологический вред и материальный ущерб в особо крупном размере — на сумму 12 799 075 рублей.

Анатолия Калину задержали 14 января, а 15-го — предъявили обвинение. На следующий день по ходатайству следствия обвиняемого поместили под домашний арест.

Telegram | MAX

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в Вконтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2026 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Сайт newkaliningrad.ru использует файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, вы соглашаетесь на сбор и последующую обработку файлов cookie.

Адрес: 236040, Калининградская обл., г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Обрехт О.Г.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter