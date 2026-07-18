За сутки трое жителей Калининградской области передали мошенникам 11 млн рублей

За прошедшие сутки в полицию поступило 3 заявления от жителей Советска, Гусева и Балтийска, которые сообщили, что стали жертвами мошенников. Общий ущерб составил 11 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

63-летней жительнице Советска в одном из месенджеров позвонил «сотрудник портала Госуслуг» и сообщил, что сбережения женщины необходимо срочно перевести на «безопасный счет». Пенсионерка обналичила свои банковские счета и передала 4,5 миллиона курьеру. Спустя 10 дней пенсионерка отдала еще 5 миллионов другому подозреваемому, который также выступал в роли курьера. Оставшиеся 485 тыс. рублей женщина перевела на сторонний банковский счет.

Аналогичным способом была обманута 84-летняя жительница Гусева, которая передала курьеру в подъезде своего дома 500 тысяч рублей.

Еще один случай произошел в Балтийске, где злоумышленники напугали 79-летнюю пенсионерку, сообщив, что с её банковского счета зафиксированы перечисления на счета иностранного государства. Женщина передала курьеру свыше 420 тысяч рублей.

По всем фактам возбуждены уголовные дела. Полицейские устанавливают личности подозреваемых.