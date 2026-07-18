Облпрокуратура заявила о прекращении деятельности «незаконного детского лагеря»

Облпрокуратура заявила о прекращении деятельности «незаконного детского лагеря»
Фото пресс-службы областной прокуратуры
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В Калининграде прекращена деятельность «незаконного детского лагеря». Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

«Установлено, что на территории Калининграда ООО „Антей“ организовало летний клуб для детей, который фактически осуществляет деятельность по оказанию услуг по отдыху и оздоровлению детей в лагере с дневным пребыванием. Вместе с тем организация не обращалась в уполномоченный орган для включения в соответствующий реестр и приступила к работе без проведения обязательной санитарно-эпидемиологической экспертизы. <...> возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 14.65 КоАП РФ, которое находится на рассмотрении. После вмешательства прокуратуры деятельность детского лагеря прекращена», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

В свою очередь, в ООО «Антей» корреспонденту «Нового Калининграда» сообщили, что не согласны с претензиями прокуратуры и намерены оспаривать их в суде.

«Первое, мы имеем лицензию на допобразование, в рамках которой и работаем. То есть у нас такая же деятельность ведется на протяжении всего года. Почему рассматривают это как лагерь, мне непонятно, у нас не лагерь. У нас дети находятся до четырёх часов, не кушают, не спят. Мы просто с ними занимаемся. Мы назвали это „летний клуб“. Нейрогимнастика, работа с психологом — какой лагерь? Да, ребёнок не может три часа сидеть обучаться, поэтому мы выходим с детьми на прогулку около центра, но это не лагерь. Наш Центр семьи „Знайка“ — он как группа продлённого дня функционирует среди года. У нас такой же осенний клуб, зимний, весенний... Сейчас мы ждем, когда нас в суд пригласят, чтобы дальше доказывать свою позицию. Во-вторых, мы соцпредприятие, и как соцпредприятие мы везде выступаем, ходим, помогаем и так далее. И у нас ни одного замечания ни со стороны Санэпидемстанции, ни от пожарной инспекции. Нашу деятельность никто не прекращал, у нас просто сейчас отпуск и ремонтные работы», — подчеркнуло руководство ООО «Антей».


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