ВСУ атаковали два логистических центра Wildberries под Тамбовом, погибли восемь человек

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ВСУ атаковали два логистических центра Wildberries под Тамбовом, погибли восемь человек

В результате попадания беспилотников в логистический центр Wildberries в Котовске Тамбовской области, по предварительным данным, погибли 7 сотрудников, еще 24 человека пострадали. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на губернатора региона Евгения Первышова.

«В результате попадания вражеских БПЛА в логистический центр Wildberries погибли 7 сотрудников ночной смены (...) По предварительным данным, 24 человека пострадали. В медучреждениях Котовска и Тамбова всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь», — написал Первышов в своем канале в Мах, уточнив, что открытое горение на территории склада ликвидировано, тушение пожара продолжается.

Также минувшей ночью был атакован логистический склад Wildberries в Электростали Московской области. Как уточнили в компании, там была проведена оперативная эвакуация сотрудников В настоящее время на месте работают пожарные расчеты и оперативные службы. «В результате атаки беспилотников есть погибший. Пациент из Электростали скончался от полученных травм. Выражаю свои глубокие соболезнования родным и близким. По уточненным данным, всего пострадали 37 человек. В настоящее время: 8 человек находятся в тяжелом состоянии; 23 — средней степени тяжести; 5 — в удовлетворительном состоянии», — уточнил позже губернатор Московской области Андрей Воробьев.

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