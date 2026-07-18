Горвласти предупредили о поэтапном закрытии движения транспорта на Орудийной

Горвласти предупредили о поэтапном закрытии движения транспорта на Орудийной
Фото пресс-службы горадминистрации
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В Калининграде на Орудийной в июле-сентябре будет поэтапно перекрываться движение транспорта для обеспечения безопасности при капитальном ремонте участка от Аэропортной до границы городского округа. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

Ограничения будут вводить по следующей схеме: с 27 июля по 12 августа — от Клубной до Краснокаменной; с 12 по 22 августа — от Сурикова до Клубной; с 22 августа по 2 сентября — от Васнецова до Сурикова; со 2 по 15 сентября — от дома № 24 до дома 70 «б»; с 15 по 30 сентября — от дома № 24 до Аэропортной.

Как отметили в горадминистрации, ответственность за расстановку знаков и ограждений, перекрытие проезжей части, безопасность пешеходов и транспорта на время работ возложена на ООО «Мосинжиниринг».


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