В Калининграде планируют временно перекрыть ул. Аральскую

На ул. Аральской в Калининграде планируют временно закрыть движение транспорта в связи с прокладкой сетей. Об этом сообщили в пресс-службе горадминистрации.

«Со 2 по 25 августа будет закрыто движение транспорта на ул. Аральской от ул. Старшего сержанта Карташева до ул. Лужской. Ограничение вводится для обеспечения безопасности при прокладке инженерных коммуникаций на этом участке», — говорится в сообщении.

Ответственность за расстановку знаков и ограждений, перекрытие проезжей части, безопасность пешеходов и транспорта на время работ возложена на ООО «Фан Сити».