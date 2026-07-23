На границе Калининградской области пресекли ввоз мясной продукции из Литвы

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На границе Калининградской области пресекли ввоз мясной продукции из Литвы

Сотрудники Россельхознадзора с 17 по 23 июля пресекли три попытки ввоза готовой мясной продукции из Литвы в Калининградскую область без необходимых ветеринарных документов. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления ведомства.

Общий вес продукции превысил 8 кг. Нарушения выявили на автомобильных пунктах пропуска «Чернышевское» и «Советск». По данным Россельхознадзора, владельцы продукции не представили ветеринарные сопроводительные документы и разрешение на ввоз. Кроме того, мясные изделия перевозились из страны, неблагополучной по африканской чуме свиней (АЧС).

В результате ввоз продукции запретили, а товар вернули на территорию Литвы.

В Россельхознадзоре напомнили, что физическим лицам запрещено ввозить из третьих стран продукцию животного происхождения без ветеринарного сертификата и соответствующего разрешения. Исключение составляет ввоз до 5 кг готовой продукции в заводской упаковке на одного человека, если страна происхождения и вывоза благополучна по эпизоотической ситуации.



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