В Следкоме назвали две компании, «непорядочно поступившие» со своими сотрудниками

Две крупные компании, работавшие в Калининградской области, накопили большие задолженности по зарплате своим сотрудникам. При этом одна из них уже практически погасила задолженность, но только после того, как на нее было заведено уголовное дело. Об этом во время пресс-конференции в ТАСС 23 июля сообщил руководитель СУ СК по Калининградской области Дмитрий Канонеров,

«Я знаю, что есть очень большая проблема с двумя предприятиями, которые очень непорядочно поступили по отношению к своим сотрудникам, — сообщил Канонеров. — Это предприятия „Новолекс“ и „Геоизол“. Большое количество потерпевших у нас по этим делам. Одно из этих дел расследуется в Центральном аппарате Следственного комитета Российской Федерации, а другое расследуют в другом регионе. Мы выполняем большой объём следственных действий. И, насколько я знаю, по „Новолексу“ возмещение ущерба если не полностью уже произошло, то оно в процессе. Денежные средства уже найдены и люди получили зарплату».

Подробностей по делу компании «Геоизол» Канонеров сообщить не смог, ссылаясь на то, что им занимается более высокая инстанция СК.

«Я уже отметил в своём выступлении, что данное уголовное дело расследуется Центральным аппаратом Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации. И, в общем-то, я считаю абсолютно некорректным какие-то комментарии здесь давать. Могу сказать только о том, что мы работаем в плотном взаимодействии. Ряд следователей следственного управления приглашены в состав следственной группы и по поручению руководителя следственной группы проводят необходимые следственные действия. Что-то еще по этому делу я прокомментировать не могу», — заключил Канонеров.

Напомним, что холдинговая компания «Новолекс» выступала техническим заказчиком строительства завода по производству ячеек, модулей, паков и стационарных систем на территории недостроенной Балтийской АЭС. В апреле 2026 года на компанию подали в суд по поводу взыскания невыплаченной заработной платы и компенсации за задержку их выплаты. 21 июля этот иск был частично удовлетворен.

Также в апреле прошлого года Главным военным следственным управлением СК России было завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника отдела капитального строительства Балтийского флота Алексея Ширинкина, его подчиненной Галины Чистяковой и трех должностных лиц ООО «Геоизол» — Александра Стрельникова, Олега Арискина и Станислава Асановича. Они обвинялись в мошенничестве и служебном подлоге при выполнении государственного оборонного заказа (ч.4 ст. 159, ч.2 ст.292 УК РФ).

Отметим, что в ООО «Геоизол» отвергали обвинения в причастности своих сотрудников к хищению бюджетных средств. «Генподрядчик, полагаем, с целью уклонения от уплаты работ, на волне борьбы с коррупцией в Министерстве обороны, задействовал меры уголовного давления, рассчитывая на дальнейшее освобождение от обязательств по оплате», — комментировали ранее в компании.