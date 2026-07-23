Виллу Кунке в Светлогорске рекомендовали включить в реестр объектов культурного наследия

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Фото: сайт «Prussia39»

Историко-культурная экспертиза признала обоснованным включение виллы Кунке в Светлогорске в Единый государственный реестр объектов культурного наследия народов России. Соответствующий акт экспертизы опубликован на сайте Службы государственной охраны объектов культурного наследия Калининградской области.

Речь идет о здании на Калининградском проспекте, 31, которое до настоящего времени имело статус выявленного объекта культурного наследия. Эксперт пришел к выводу, что объект обладает историко-архитектурной, художественной и градостроительной ценностью и имеет значение для истории и культуры Калининградской области.

В заключении предлагается присвоить объекту официальное наименование «Вилла Кунке», определить его как памятник регионального значения и включить в государственный реестр.

Согласно материалам экспертизы, вилла была построена в Раушене в 1902-1903 годах для Франца Кунке. Здание использовалось как частная вилла и пансионат. После смены владельцев в разные годы здесь располагались пансионаты, а после Второй мировой войны — подразделения советской милиции, ГАИ и вневедомственной охраны. В настоящее время здание находится в федеральной собственности и используется подразделением вневедомственной охраны Росгвардии.

Эксперт отметил, что вилла является хорошо сохранившимся образцом гражданской архитектуры начала XX века. Здание выполнено в стиле югендстиль с элементами так называемого «стиля драконов». Среди характерных особенностей объекта — асимметричная композиция фасадов, башенка со шпилем, эркер, балконы, мансардная крыша и элементы фахверковой архитектуры.

Вилла Кунке была включена в перечень выявленных объектов культурного наследия Калининградской области еще в 2011 году. В 2023 году для нее утвердили границы территории и режим использования. Теперь положительное заключение экспертизы открывает путь к включению здания в реестр объектов культурного наследия в статусе памятника регионального значения

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