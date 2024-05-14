Суд принял кассацию Дмитрия Пурима на решение о пересмотре дела по акциям порта

Кассационная инстанция приняла жалобу бизнесмена Дмитрия Пурима на решение о пересмотре дела по изъятию акций Калининградского морского торгового порта. Согласно информации, появившейся в судебной картотеке, документ поступил 25 апреля. При этом решение о принятии жалобы к производству было вынесено 8 мая. На момент истечения срока подачи кассации сведений о ней в открытом доступе не было.



Жалобу бизнесмена будет рассматривать Арбитражный суд Северо-Западного округа. Согласно информации в картотеке, кассацию также направила компания «Коксохимтранс», которая вместе с Дмитрием Пуримом участвовала в сделках по продаже 46,5% акций порта. Этот документ поступил в суд 27 апреля, решения о его принятии на момент подготовки публикации в открытом доступе опубликовано не было.

Апелляционные жалобы участников сделок рассматривал 13-й арбитражный апелляционный суд. Дмитрий Пурим и «Коксохимтранс» требовали пересмотреть акт первой инстанции, основываясь на установленных фактах по делу депутата Госдумы Андрея Колесника. До этого они и гражданка Марина Дубинина, которая также участвовала в сделках, обращались в Верховный суд. ВС РФ отказал в передаче жалоб на рассмотрение коллегии по экономическим спорам.

В настоящее время на рассмотрении Верховного суда находится жалоба семьи депутата Госдумы Андрея Колесника, поступившая в конце марта. При этом парламентарий заявлял «Новому Калининграду», что планируется еще «минимум три разбирательства».

Сейчас основным акционером порта выступает Росимущество, на его счет зачислено 98 250 ценных бумаг предприятия. Генпрокуратура РФ подавала иски об изъятии акций у бизнесмена Дмитрия Пурима и шотландской фирмы Orneto Partners LP, а также у семьи депутата Госдумы Андрея Колесника в 2023 году. В результате в доход государства взыскали в общей сложности 98,25% ценных бумаг.