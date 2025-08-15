Минтруд РФ хочет снизить долю иностранных работников в девяти видах деятельности

Министерство труда хочет снизить в 2026 году допустимую долю иностранных работников в России. Соответствующий проект постановления разработан министерством с учетом предложений регионов и отраслевых ведомств и размещен на портале regulation.gov.ru для общественного обсуждения, пишет ТАСС.

Документом предлагается «ограничить долю иностранных работников в строительстве до 50%, в 2025 году она составляла не более 80%». При этом «в сферах выращивания овощей, оптовой торговли древесным сырьем, лесо- и пиломатериалами, а также в лесоводстве и лесозаготовке, обработке древесины и производства изделий из нее и пробки ограничение составит не более 40%, ранее было до 50%». Также, согласно планам Минтруда, «в организациях общепита не менее половины рабочих мест теперь должно быть предоставлено сотрудникам с российским гражданством, ранее таких ограничений по иностранным работникам не было».

Кроме того, ведомство предлагает ограничить трудоустройство мигрантов в сфере розничной торговли алкогольными напитками и табачными изделиями в специализированных магазинах, сократив их долю с 15% до нуля.