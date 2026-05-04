Власти исключили бизнес-класс из компенсации командировок чиновников

Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных внес изменения в порядок возмещения расходов, связанных со служебными командировками должностных лиц регионального правительства. Соответствующий указ от 29 апреля опубликован на официальном портале правовой информации.

Документ корректирует правила оплаты проезда при командировках. В обновленной редакции указано, что расходы на авиаперелеты возмещаются по действующему тарифу на дату покупки билетов, за исключением тарифов первого и бизнес-класса.

Норма распространяется на лиц, замещающих отдельные государственные должности Калининградской области, в том числе заместителей председателя правительства, министров, а также уполномоченного по правам ребенка. Ранее для части этих категорий допускалась возможность приобретения билетов более высокого класса при отсутствии мест в экономе — при наличии подтверждающих документов. В новой редакции такая оговорка исключена.

Для отдельных должностей, в частности первого заместителя председателя правительства — руководителя аппарата, сохраняются прежние условия командирования. Таким образом, внесенные изменения уточняют действующий порядок и исключают возможность возмещения расходов на авиаперелеты по тарифам повышенного класса для большинства должностных лиц регионального правительства.

