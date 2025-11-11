Из Калининградской области в Мексику отправили 58 тысяч тонн пшеницы

Из Калининградской области в Мексику отправили 58 тысяч тонн пшеницы

В Калининградской области Россельхознадзором оформлено 58 тысяч тонн пшеницы на экспорт в Мексику. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

С 1 января по 5 ноября проконтролировано 58 тыс. т продовольственной пшеницы, предназначенной для отправки с территории Калининградской области в Мексику. Специалистами Управления Россельхознадзора осуществлен досмотр партий, отобраны образцы. В лаборатории Калининградского филиала ФГБУ «ВНИИЗЖ» проведены все необходимые лабораторные исследования. Установлено, что подкарантинная продукция полностью соответствует фитосанитарным требованиям Мексики", — отметили в ведомстве.

На пшеницу оформлено 3 фитосанитарных сертификата. Груз отправлен в Мексику судовыми партиями.

