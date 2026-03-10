Исследование: почти треть малого бизнеса думает о закрытии или продаже

Исследование: почти треть малого бизнеса думает о закрытии или продаже

На представителей малого бизнеса давят рост фискальной нагрузки, слишком высокая ключевая ставка и рост неплатежей контрагентов, о закрытии или продаже своего дела подумывает 31% предпринимателей в России. Об этом пишут «Ведомости», ссылаясь из исследования ФОМа и НИУ ВШЭ «Лонгитюд малого бизнеса».

Исследование ФОМа и НИУ ВШЭ проводится с 2021 г. и рассчитано в общей сложности на 10 лет. В нем принимают участие одни и те же респонденты — более 700 индивидуальных предпринимателей и владельцев (совладельцев) компаний из сферы малого бизнеса. Последняя, 19-я волна интервью проходила с 20 января по 19 февраля 2026 г.

«Этот показатель [негативные ожидания] в I квартале 2026 г. вырос сразу на 8 процентных пунктов (п. п.) по сравнению с аналогичным периодом 2025 г., когда бизнес также столкнулся с повышением налогов, но не таким масштабным», — отмечает издание.

Ожидания предпринимателей на первый квартал 2026 года оказались наихудшими за все время наблюдений: 52% уверены, что положение их бизнеса ухудшится. Улучшений ждут лишь 12%. Доля предпринимателей, находящихся в режиме выживания, по итогам четвертого квартала 2025 года достигла 39% — максимума за пять лет. Роста показателей ожидают минимальные 8% респондентов. О падении доходов по сравнению с предыдущим кварталом сообщили 39% опрошенных, а 29% столкнулись с нехваткой выручки для покрытия прямых расходов.

В 2026 году в РФ вступило в силу несколько законодательных новшеств, которые напрямую отразятся на бизнесе и жителях. Среди них — рост НДС с 20 до 22% (многие, кто раньше работал на «упрощенке», стали его плательщиком), отмена льгот и так далее. Опрошенные «Новым Калининградом» предприниматели спрогнозировали ухудшение условий ведения бизнеса и сокращения людей.

Зона высокой турбулентности: чего ждет калининградский бизнес от 2026 года



