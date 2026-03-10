В Правдинске «Лада» врезалась в дерево, водитель погиб, три пассажира пострадали

В Правдинске в ДТП погиб один человек и трое пострадали. По предварительным данным, как сообщает Госавтоинспекция, водитель не справился с управлением.

Авария произошла в понедельник в 13:28 в г. Правдинск на ул. Кутузова вблизи д. 30. 74-летний водитель, управляя автомобилем «Лада» выехал на полосу встречного движения, допустил наезд на придорожное дерево слева по ходу движения. «В результате ДТП водитель скончался на месте до приезда скорой медицинской помощи, трое пассажиров (1953 г.р., 1972 г.р, несовершеннолетний пассажир 2008 г.р.) получили телесные повреждения, направлены в медицинские учреждения», — отметили в Госавтоинспекции. По предварительной версии, водитель не справился с управлением.

В МЧС сообщили, что спасатели деблокировали тело погибшего из покореженного транспортного средства. Еще 3 пассажира были госпитализированы бригадой скорой помощи.