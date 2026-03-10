В Правдинске «Лада» врезалась в дерево, водитель погиб, три пассажира пострадали

В Правдинске «Лада» врезалась в дерево, водитель погиб, три пассажира пострадали
Фото: канал в MAX регионального управления МЧС
Все новости по теме: ДТП

В Правдинске в ДТП погиб один человек и трое пострадали. По предварительным данным, как сообщает Госавтоинспекция, водитель не справился с управлением.

Авария произошла в понедельник в 13:28 в г. Правдинск на ул. Кутузова вблизи д. 30. 74-летний водитель, управляя автомобилем «Лада» выехал на полосу встречного движения, допустил наезд на придорожное дерево слева по ходу движения. «В результате ДТП водитель скончался на месте до приезда скорой медицинской помощи, трое пассажиров (1953 г.р., 1972 г.р, несовершеннолетний пассажир 2008 г.р.) получили телесные повреждения, направлены в медицинские учреждения», — отметили в Госавтоинспекции. По предварительной версии, водитель не справился с управлением.

В МЧС сообщили, что спасатели деблокировали тело погибшего из покореженного транспортного средства. Еще 3 пассажира были госпитализированы бригадой скорой помощи.
Telegram | MAX

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2026 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter