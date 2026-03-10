До +15°C, без осадков: погода в Калининградской области 10 марта

Днём во вторник 10 марта в Калининградской области ожидается переменная облачность, без осадков. Максимальная температура воздуха составит +15°С, сообщает Гидрометцентр России. Ветер южный, 4 метра в секунду, атмосферное давление — 762 мм рт. ст.

На побережье в Балтийске, Пионерском и Зеленоградске днём ожидается +11°С, ночью +2°С, сообщает Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. На востоке области днём +15°С, ночью −1°С. На всей территории региона без осадков.

По данным прогноза «Нового Калининграда», в областном центре во вторник ожидается безоблачная погода. Температура утром +1°С, днём +14°С, вечером +8°С. Ветер южный, слабый. Атмосферное давление составит 762 мм рт. ст., влажность днём 51%.

Как сообщает телеграм-канал «Погода и метеоявления в Калининградской области», во вторник днем в Калининграде и области воздух прогреется до +13...+16°C, у побережья до +10...+13°C, с утра до вечера — ясно/малооблачно, без осадков. Утром температура +1...+5°C, вечером около +2...+7°C. Ветер переменный с южного на юго-западный, слабый (1-5 м/с), днем умеренный (3-7 м/с). Атмосферное давление будет понижаться с 765 до 762 мм рт.ст.

По данным оперативного прогноза регионального управления МЧС, неблагоприятные гидрометеорологические явления не прогнозируются. На дорогах возможна местами гололедица. Высота волн у побережья Калининградской области до 0,5 м.