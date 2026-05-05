Оборонлогистика: «Амбал» ушел с линии «Усть‑Луга – Балтийск» на плановый ремонт

Фото из ТГ-канала Оборонлогистики
В пятницу, 1 мая, железнодорожный паром «Амбал» ушёл с линии «Усть‑Луга — Балтийск» на плановый ремонт. Работы, по предварительной оценке, может занять от двух месяцев. Об этом сообщает телеграм-канал Оборонлогистики.

«За это время специалисты судоремонтного предприятия совместно с членами экипажа проверят все механизмы и узлы парома, обеспечат их безаварийную работу. „Оборонлогистика“ заранее проинформировала своих клиентов и партнёров о выводе парома с линии. Учитывая важность маршрута, компания приложит все усилия для скорейшего возвращения парома в строй», — говорится в сообщении оператора.

Паром «Амбал» 1990 года постройки предназначен для перевозки железнодорожных вагонов и накатной техники. В месяц он совершает до 6 кругорейсов. Ранее паром проходил плановый ремонт в апреле 2024 года.

