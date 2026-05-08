Эксперт: продажи нового жилья просели из-за проблем с ипотекой и «приезжих на паузе»

В Калининградской области продажи новостроек просели по сравнению с прошлым годом из-за ужесточения правил «Семейной ипотеки», дорогих кредитов, а также снижения потока приезжих. Такое мнение высказал радиостанции «Балтик Плюс» директор агентства недвижимости «Авеню-Риэлт» Марат Субхангулов, комментируя данные Калининградстата о снижении ввода жилья в эксплуатацию в I квартале 2026 года.

«Девелоперы очень хорошо считают свои деньги. Продажи новостроек просели на 33-40% по сравнению с прошлым годом. Спрос снизился — с 1 апреля ужесточились правила „Семейной ипотеки“, ее можно взять теперь только один раз. Предыдущие лет пять кто мог, тот ее выбрал, спрос резко сократился и будет сокращаться», — отметил эксперт. По его словам, с оплатой сделок наличными тоже есть сложности, поскольку многие покупатели «всё равно пользуются кредитными средствами». «[Кредит] под 17-18% — это утопия, большие переплаты», — заметил Субхангулов.

Еще один аспект, который влияет на спрос, — это снижение числа приезжих. «Поток приезжих на паузе, едут меньше, спроса нет. Девелоперы прогнозируют свои продажи, начинают меньше строить, потому что потом возникают сложности с продажами», — отметил риэлтор.

Как следует из доклада о социально-экономическом положении Калининградской области в I квартале 2026 года, в регионе введено на 41,6% новостроек меньше, чем за аналогичный период 2025 года.

