На ул. Невского произошло серьезное ДТП, одно из авто восстановлению не подлежит (фото)

В ночь на воскресенье произошло серьезное ДТП на ул. Невского. Столкнулись два автомобиля, у одного из них полностью разбита передняя часть. Он врезался в бок второго участника дорожно-транспортного происшествия, об этом говорит характер повреждения на последнем — это «Ауди». Фото с места ЧП опубликовало Сообщество автомобилистов Калининграда и области.

