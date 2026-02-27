Директора экспертного учреждения Калининграда обвиняют в мошенничестве на миллион

Директора экспертного учреждения Калининграда обвиняют в мошенничестве на миллион

Директору федерального бюджетного учреждения «Калининградская лаборатория судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации» и его знакомому — руководителю одной из строительных организаций региона — предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном группой лиц по предварительному сговору (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщила пресс-служба регионального СК.

Решение о возбуждении уголовного дела принято следствием на основании материалов оперативно-розыскных мероприятий управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД области.

По данным следствия, в ноябре 2024 года экспертным учреждением был заключен контракт на выполнение работ по капремонту и реставрации признанного ОКН здания по улице Космонавта Леонова в Калининграде с одной из стройфирм, возглавляемой знакомым обвиняемого.

Действуя умышленно, подельники организовали изготовление актов о приемке выполненных работ, содержащих заведомо ложные сведения о выполнении условий контракта в соответствии с техническим заданием, завысив объемы выполненных работ. При этом директор экспертного учреждения подписал акты приемки выполненных работ, достоверно зная о содержащихся в них ложных сведениях. На основании этих документов на счет строительной организации было необоснованно перечислено более 1 млн рублей.

В настоящее время оба фигуранта задержаны, допрошены, им предъявлено обвинение. Следствием решается вопрос об избрании в отношении обоих фигурантов меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.


