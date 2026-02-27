Весна набирает обороты: прогноз погоды в Калининграде на выходные и далее

Начало метеорологической и календарной весны принесёт региону десятиградусное тепло с дальнейшим установлением сухой погоды. Такой прогноз дали в паблике «Погода и метеоявления в Калининградской области».

«Вынос тропического воздуха из южных широт Атлантики и Африки, тянущийся вдоль высотного гребня антициклона, уже принёс рекордное тепло на юго-запад Европы и в ближайшие дни станет причиной интенсивного потепления в нашем регионе», — говорится в сообщении.

В субботу ночью в Калининграде и области 0...+3°C, переменная облачность, местами дымка, туман. Днём в Калининграде и области до +7...+10°C, в разгар дня до +11...+12°C (местами до +13°C), с утра до вечера — малооблачно (облачность преимущественно верхнего яруса — перистая) и без осадков. У побережья местами не исключены дымка, туман с понижением температуры до +4...+8°C. Вечером по области похолодает до +1...+4°C. Ветер южного и юго-западного направления, слабый/ умеренный (2-7 м/с), атмосферное давление 763 мм рт. ст.

В воскресенье ночью в регионе −1...+3°C (слабые заморозки наиболее вероятны на севере и востоке области), облачно с прояснениями и без осадков, местами возможны дымка/ туман. Днём на западе области и в Калининграде до +3...+6°C, в континентальной части области до +6...+9°C. Утром и в первой половине дня — преимущественно облачно (местами дымка, туман), могут пройти дожди (особенно у побережья и на западе региона, включая Калининград), во второй половине дня и вечером небо должно проясниться. Ветер переменный с южного/ юго-западного ночью и утром на западный днём и вечером, слабый/ умеренный (2-8 м/с), во второй половине дня и вечером у побережья в порывах до 10-13 м/с. Атмосферное давление будет повышаться с 763 до 767 мм рт. ст.

«На следующей неделе весна продолжит „набирать обороты“: высотный гребень антициклона над Европой словно „купол“ установит типичную для антициклонов в межсезонье сухую и контрастную погоду. <...> Днями воздух под действием лучей может прогреваться до +5...+8°C, а в отдельные дни до +10...+12°C и выше! Ночи будут прохладными из-за радиационного выхолаживания: до 0...-2°C, в отдельные ночи в зоне ядра антициклона возможно и до −3...-5°C», — отметили в паблике.