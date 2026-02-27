Интенсивное потепление: погода в Калининградской области 27 февраля

В пятницу, 27 февраля, в Калининградской области, по сведениям Гидрометцентра России, ожидается облачная погода без осадков. Максимальная температура воздуха днём +7°С, ночью столбик термометра местами опустится до +2°С. Скорость ветра составит от 3 до 4 м/с с порывами до 8 м/с, направление — юг, юго-запад. Атмосферное давление немного выше нормы — 765 мм рт. ст. Относительная влажность 85%. Температура воды: −1.5°. Продолжительность светового дня — 10 часов и 35 минут.

Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды прогнозирует самую высокую дневную температуру — +8°С — в Славске, Советске, Краснознаменске, Гусеве, Черняховске, Озёрске и Железнодорожном. Ночью в этих городах похолодает до −2...-3°С. В Калининграде, Гвардейске, Багратионовске и Мамоново днём +7°С, ночью около 0°С. На побережье днём +4°С, ночью +2°С.

По данным прогноза «Нового Калининграда», в пятницу в областном центре ожидается пасмурная погода без осадков. Утром температура воздуха достигнет отметки +1,6°С, днём потеплеет до +6,2°С, вечером похолодает до +4,3°С. Влажность — до 95%.

Ежедневный оперативный прогноз возникновения и развития чрезвычайных ситуаций на территории Калининградской области, который публикует региональное управление МЧС России, обещает облачную с прояснениями погоду без существенных осадков. Ветер южный, юго-западный 4-9 м/с. Температура воздуха днём +2...+7°C. Видимость 4-7 км. На дорогах гололедица. Высота волн у побережья Калининградской области — до 1 м. Опасные и неблагоприятные гидрометеорологические явления не прогнозируются.

Как сообщили в паблике «Погода и метеоявления в Калининградской области», днём в области +3...+5°C (местами до +6...+7°C), утром и днём — облачно с прояснениями, вечером — переменная облачность/ малооблачно, без осадков. Вечером похолодает до +2...+4°C. С утра до вечера местами возможны дымка, туман. Ветер преимущественно юго-западный, слабый/ умеренный (2-7 м/с), ночью у побережья в порывах до 10-13 м/с. Атмосферное давление 763 мм рт. ст.