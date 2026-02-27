Игорю Рудникову присудили штраф за отсутствие плашки иноагента в публикациях

Журналисту Игорю Рудникову, признанному иностранным агентом в августе прошлого года, присудили штраф в размере 40 тысяч рублей за отсутствие так называемой плашки иностранного агента в публикациях (ст.19.34 ч.4 КоАП РФ). Об этом «Новому Калининграду» сообщили в Ленинградском районном суде Калининграда (дело 26 февраля рассматривала судья Ирина Кузовлева).

Дело Рудникова поступило в суд еще 18 декабря и его должны были рассмотреть 27 января, однако впоследствии заседание перенесли на месяц.

Напомним, что 15 августа прошлого года Министерство юстиции России признало бывшего главного редактора газеты «Новые Колёса» и экс-депутата Калининградской областной думы Игоря Рудникова иностранным агентом. Соответствующая информация была опубликована на сайте ведомства.

«И.П. Рудников принимал участие в распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов, а также участвовал в распространении сообщений и материалов организаций, включенных в перечень иностранных и международных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации. Распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике, выступал против специальной военной операции на Украине, распространял недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа Вооруженных Сил Российской Федерации. Проживает за пределами Российской Федерации», — говорится в сообщении Минюста.

В июне 2022 года Игоря Рудникова внесли в базу данных «Розыск» на официальном сайте МВД РФ. Как тогда рассказал «Новому Калининграду» Рудников, он не знал, по какой причине ведомство могло объявить его в розыск. Журналист отметил, что находится за пределами Российской Федерации. Позже Рудников предложил силовикам, объявившим его в розыск, приехать к нему на Карибские острова.