Посольство РФ: Польша больно ударила по самой себе, закрыв консульства в России

Польша своим решением закрыть российские консульства в стране больно ударила по самой себе. Об этом заявил временный поверенный в делах РФ в Польше Андрей Ордаш, передает ТАСС.

По словам Ордаша, после объявления персонами нон грата 45 сотрудников российского посольства в марте 2022 года и прекращения функционирования по решению польской стороны на протяжении 2024-2025 годов генеральных консульств России в Познани, Кракове и Гданьске нагрузка на консульский отдел посольства серьезно возросла, но не столь критично.

«При этом непродуманные решения поляков с учетом наших ответных мер, а мы выдворили такое же число работников польских загранучреждений в России и потребовали закрыть генконсульства Польши в Санкт-Петербурге, Калининграде и Иркутске, больнее ударили по ним самим. Все же в России куда побольше расстояния, которые теперь нужно преодолевать польским дипломатам для решения разного рода вопросов консульского и иного характера», — сказал он.

Говоря о том, как повлияло на текущую работу посольства введение польской стороной уведомительного порядка передвижения по стране российских дипломатов, Ордаш подчеркнул, что это лишь добавило обеим сторонам лишнюю бумажную работу. «В остальном на выполнении посольством стоящих перед ним задач это никак не сказалось», — подчеркнул дипломат.

Напомним, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский 12 мая 2025 года заявил, что принял решение о закрытии генерального консульства России в Кракове. В ответ российские власти заявили о ликвидации польского диппредставительства в Калининграде. 22 июля стало известно, что Министерство иностранных дел Польши порекомендовало гражданам республики покинуть территорию России. МИД Польши также призвал граждан республики не совершать поездки в РФ, в качестве причин названы присутствие в списке недружественных стран и сокращение консульского персонала.

Последнее работающее в Польше генконсульство России дзакрылось в декабре 2025 года. Россия с 30 декабря отозвала согласие на работу генконсульства Польши в Иркутске.