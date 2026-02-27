Ушел из жизни журналист Олег Шанько

27 февраля на 65-м году жизни скончался наш коллега Олег Шанько. О смерти журналиста сообщает пресс-служба правительства Калининградской области со ссылкой на информационное агентство «Интерфакс», собкором которого в регионе Шанько проработал более 25 лет.

«Олег Васильевич Шанько освещал все самые важные события региона, входил в журналистский пул правительства области. Его опыт, высокий профессионализм и преданность делу всегда были примером и заслуживали уважение коллег. Олег Васильевич был замечательным коллегой, товарищем, другом, всегда готовым поддержать и помочь. Его жизнелюбие и оптимизм в любых ситуациях восхищали. Сотрудники агентства „Интерфакс“ выражают глубокие соболезнования родным и близким Олега Васильевича. Он останется в нашей памяти как жизнерадостный человек и истинный мастер слова», — цитируют в пресс-службе сообщение агентства.

О месте и дате прощания с Олегом Васильевичем Шанько в правительстве пообещали сообщить дополнительно.

«Новый Калининград» выражает соболезнования родным и близким нашего коллеги.