Ветераны госслужбы предложили построить в регионе нефтеперерабатывающий завод

Калининградские ветераны госслужбы предложили руководству Калининградской области подготовить обращение к «Лукойлу» о создании установки для переработки нефти, добываемой внутри региона. Первым предложение озвучил Виталий Жданов во время своего обзора «Проблемы жизнеобеспечения и развития экономики Калининградской области в современных условиях» (Жданов возглавлял при губернаторе Егорове управление экономического развития и торговли — прим. «Нового Калининграда»). Его поддержали и другие члены КРОО «Ветераны госслужбы».

Отработавший 22 года в нефтяной промышленности и бывший одним из создателей «ЮКОСа» депутат Заксобрания Калининградской области Павел Федоров объяснил, почему калининградскую нефть не перерабатывали внутри региона.

«У нас она светлая и дорогая, почему „Лукойл“ и был против, — сообщил Федоров. — Вся наша нефть шла на продажу. В Когалыме, например, когда добывают 30 млн тонн нефти, перерабатывают 400 тысяч. Там светлую отбирают, а остаток в трубу и она идет дальше. Да, можно нашу нефть перерабатывать. Но это должна быть специальная установка».

По мнению Федорова, правительство страны или области должно дать поручение либо сделать госзаказ «Лукойлу» на создание специальной установки. Эта установка, по словам депутата, закроет потребности региона в нефтепродуктах.

«Или по-другому нужно поступить: всех пересадить на электротранспорт и достраивать атомную электростанцию», — заключил Федоров.

Напомним, что в апреле 2017 года Антон Алиханов, который на тот момент был врио губернатора Калининградской области, заявил, что нефтеперерабатывающий завод в Калининградской области будет построен только тогда, когда на ее территории и в прибрежном шельфе будет добываться в год не менее 3 млн тонн нефти.

Этот довод вспомнили и ветераны госслужбы. Они заметили, что с 2017 года политическая и экономическая ситуация радикально изменилась.