В Минцифры сообщили причину сбоя в работе Госуслуг

В Минцифры сообщили, что Госуслуги начали работать в штатном режиме. Пресс-служба министерства заявила, что на данный момент ИБ-специалисты не фиксируют нарушений в работе портала.

«Некоторые пользователи могли столкнуться с кратковременной недоступностью сервисов Госуслуг, страницы загружались дольше обычного. Это было связано с работой технической службы ПАО „Ростелеком“, — пояснили в пресс-службе. — Работы никак не отразились на процессе голосования на федеральной платформе дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Избиратели смогли проголосовать, все их голоса учтены».

Напомним, что ранее болельщики «Балтики» сообщали о проблеме в работе Госуслуг, из-за чего возникли очереди при входе на «Ростех-Арену», где проходил матч калининградского клуба с «Зенитом». Пресс-служба «Балтики» выпустила специальное сообщение, в котором пояснила, что для прохода на стадион необходимо распечатать QR-код, либо сделать скриншот, если удаётся войти в приложение или веб-версию сервиса.