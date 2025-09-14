В Минцифры сообщили причину сбоя в работе Госуслуг

В Минцифры сообщили причину сбоя в работе Госуслуг
Фото: архив Нового Калининграда
Все новости по теме: Интернет

В Минцифры сообщили, что Госуслуги начали работать в штатном режиме. Пресс-служба министерства заявила, что на данный момент ИБ-специалисты не фиксируют нарушений в работе портала.

«Некоторые пользователи могли столкнуться с кратковременной недоступностью сервисов Госуслуг, страницы загружались дольше обычного. Это было связано с работой технической службы ПАО „Ростелеком“, — пояснили в пресс-службе. — Работы никак не отразились на процессе голосования на федеральной платформе дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Избиратели смогли проголосовать, все их голоса учтены».

Напомним, что ранее болельщики «Балтики» сообщали о проблеме в работе Госуслуг, из-за чего возникли очереди при входе на «Ростех-Арену», где проходил матч калининградского клуба с «Зенитом». Пресс-служба «Балтики» выпустила специальное сообщение, в котором пояснила, что для прохода на стадион необходимо распечатать QR-код, либо сделать скриншот, если удаётся войти в приложение или веб-версию сервиса.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter