В Калининграде оштрафовали микрокредитную организацию за давление на должника

Калининградские приставы оштрафовали микрокредитную организацию за нарушение прав должника. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП России по Калининградской области.

«В УФССП России по Калининградской области поступило заявление от местной жительницы с жалобой на микрокредитную организацию, зарегистрированную в Санкт-Петербурге. Калининградка заключила договор потребительского микрозайма в размере 8 800 рублей, но не погасила его вовремя. Образовалась просроченная задолженность, возврата которой начали требовать представители МКК», — говорится в сообщении.

С неизвестных номеров женщине поступали многочисленные сообщения, авторы которых оказывали на неё психологическое давление с использованием выражений, унижающих честь и достоинство. Должницу в том числе обвиняли в мошенничестве, грозились направить к ней домой участкового и переуступить долг коллекторам.

Сотрудники службы судебных приставов усмотрели в действиях микрокредитной организации признаки административного правонарушения в соответствии с ч. 1 ст. 14.57 КоАП РФ (нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности) и назначили наказание — административный штраф в размере 80 тысяч рублей. Незаконное взаимодействие с должницей прекращено, её права восстановлены, отметили в пресс-службе.