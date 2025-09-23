Самолёт Калининград-Москва направили в Петербург из-за атаки дронов

Самолёт из Калининграда в Москву, вылетевший 22 сентября в 18:05, был направлен в петербургский аэропорт «Пулково» из-за атаки дронов на столицу. Как сообщил «Новому Калининграду» оказавшийся на этом борту политконсультант Алексей Высоцкий, пассажирам объявили, что рейс считается отменённым, поэтому необходимо подавать заявление на возврат средств за билеты.

«Я во время полётов всегда на компас смотрю, который на айфоне. Заметил, что мы сначала резко на юг полетели, потом развернулись на восток, и минут через 20 взяли курс на северо-запад. Никаких объявлений причин разворота поначалу не было. Где-то за полчаса до посадки нам сообщили, что мы прилетим в Питер. О том, что причина именно в дронах, нам не говорили. Просто сказали, что аэропорт „Шереметьево“ временно закрыт. В конечном итоге в воздухе мы пробыли три часа 22 минуты. В целом было всё корректно, паники не было», — объяснил Высоцкий.

После приземления, как добавил Высоцкий, самолёт был отправлен на дальнюю стоянку, где уже стояли несколько таких же бортов, перенаправленных с других направлений.

«Я подсчитал, что где-то 20 бортов Питер принял дополнительно, — продолжил пассажир. — Мы где-то минут 40 или 50 в самолёте, а потом народ начал кричать, что „Шереметьево“ уже открыли. Половина бортов действительно ушла туда после дозаправки. Однако наш самолёт никуда не полетел, нас пересадили в автобусы, как будто бы это и был наш конечный рейс».

Прилетевшим в Петербург вместо Москвы, как пояснил далее Высоцкий, выдали талоны на горячее питание и напитки (700+150 рублей) и предложили купить новые билеты, однако их быстро разобрали. Компенсацию за отменённый рейс в авиакомпании пообещали вернуть в течение семи дней.

«А ещё в Питере было жутко холодно. Наш народ туристический, люди легко одеты были. Когда мы вышли, на улице всего 8 градусов», — заключил Высоцкий.