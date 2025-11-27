В Зеленоградске девушка потеряла деньги, оформив доставку цветов

В Зеленоградске 20-летняя девушка, оформляя доставку цветов, лишилась 235 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Калининградской области.

Потерпевшая нашла в одном из мессенджеров предложение о доставке цветов. Продолжив общение в личных сообщениях, мошенник убедил девушку перейти по предложенной ссылке в бот мессенджера, где под предлогом оплаты доставки она ввела данные своей банковской карты. В результате с ее счета неизвестными лицами было списано 235 тыс. рублей.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

«УМВД России по Калининградской области напоминает гражданам о необходимости проявлять бдительность при общении в сети Интернет и мессенджерах, а также воздерживаться от перехода по неизвестным ссылкам и перевода денежных средств незнакомым лицам», — добавляет пресс-служба.

