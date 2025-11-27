В Зеленоградске девушка потеряла деньги, оформив доставку цветов

Все новости по теме: Криминал
В Зеленоградске девушка потеряла деньги, оформив доставку цветов

В Зеленоградске 20-летняя девушка, оформляя доставку цветов, лишилась 235 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Калининградской области.

Потерпевшая нашла в одном из мессенджеров предложение о доставке цветов. Продолжив общение в личных сообщениях, мошенник убедил девушку перейти по предложенной ссылке в бот мессенджера, где под предлогом оплаты доставки она ввела данные своей банковской карты. В результате с ее счета неизвестными лицами было списано 235 тыс. рублей.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

«УМВД России по Калининградской области напоминает гражданам о необходимости проявлять бдительность при общении в сети Интернет и мессенджерах, а также воздерживаться от перехода по неизвестным ссылкам и перевода денежных средств незнакомым лицам», — добавляет пресс-служба.

Telegram | MAX


Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter