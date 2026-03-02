Власти предупредили о проверке систем оповещения в Калининградской области

Все новости по теме: Безопасность
Власти предупредили о проверке систем оповещения в Калининградской области

В Калининградской области 4 марта с 10:00 до 11:00 будет проведена комплексная проверка систем оповещения. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Во время проверки в административных центрах муниципальных образований прозвучит сигнал «Внимание всем!», а также будет осуществлено кратковременное замещение телеэфира и радиотрансляций на специальный сигнал.

«Подобные мероприятия проходят в Калининградской области на регулярной основе. Они необходимы для определения готовности систем оповещения к своевременному доведению до населения информации при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций», — отмечает пресс-служба правительства.

В сообщении подчеркнули, что кратковременное звучание сигнала никаких действий населения не предусматривает.

Telegram | MAX

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2026 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter