Власти предупредили о проверке систем оповещения в Калининградской области

В Калининградской области 4 марта с 10:00 до 11:00 будет проведена комплексная проверка систем оповещения. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.



Во время проверки в административных центрах муниципальных образований прозвучит сигнал «Внимание всем!», а также будет осуществлено кратковременное замещение телеэфира и радиотрансляций на специальный сигнал.

«Подобные мероприятия проходят в Калининградской области на регулярной основе. Они необходимы для определения готовности систем оповещения к своевременному доведению до населения информации при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций», — отмечает пресс-служба правительства.

В сообщении подчеркнули, что кратковременное звучание сигнала никаких действий населения не предусматривает.