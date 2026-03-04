В Калининградском зоопарке отметят День тюленя

Изображение: пресс-служба зоопарка
Изображение: пресс-служба зоопарка
Все новости по теме: Жизнь животных

Калининградский зоопарк приглашает на День тюленя (0+), который пройдет 22 марта в 12:00. В программе запланированы квест-маршрут, интерактивные занятия и медицинский тренинг с тюленем Килькой. Об этом сообщила пресс-служба учреждения.

«Приходите в зоопарк, и вы узнаете, каких морских млекопитающих мы запросто можем встретить на наших пляжах; есть ли у тюленей привычка „выбрасываться“ на берег; кто такие бельки; почему детёнышей тюленя называют щенками, — следует из анонса. — Вместе с директором Института Балтийского моря Еленой Ежовой мы поговорим о том, когда рождаются тюлени в наших местах, долго ли живут с мамой, как определить, сколько дней щенку, какие опасности их подстерегают и как местные виды тюленей справляются с изменениями климата».

Сотрудники нацпарка «Куршская коса» проведут интерактивное занятие, а ДЮЦ на Комсомольской и АНО «Открытое море» — мастер-классы. Каждый желающий также сможет пройти квест-маршрут по станциям и получить паспорт знатока морских млекопитающих. Помимо прочего, в 14:00 киперы проведут показательный медицинский тренинг с тюленем Килькой.

С подробной программой можно ознакомиться по ссылке.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]


Telegram | MAX
Обсудить в ВКонтакте
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2026 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter