В Калининградском зоопарке отметят День тюленя

Калининградский зоопарк приглашает на День тюленя (0+), который пройдет 22 марта в 12:00. В программе запланированы квест-маршрут, интерактивные занятия и медицинский тренинг с тюленем Килькой. Об этом сообщила пресс-служба учреждения.

«Приходите в зоопарк, и вы узнаете, каких морских млекопитающих мы запросто можем встретить на наших пляжах; есть ли у тюленей привычка „выбрасываться“ на берег; кто такие бельки; почему детёнышей тюленя называют щенками, — следует из анонса. — Вместе с директором Института Балтийского моря Еленой Ежовой мы поговорим о том, когда рождаются тюлени в наших местах, долго ли живут с мамой, как определить, сколько дней щенку, какие опасности их подстерегают и как местные виды тюленей справляются с изменениями климата».

Сотрудники нацпарка «Куршская коса» проведут интерактивное занятие, а ДЮЦ на Комсомольской и АНО «Открытое море» — мастер-классы. Каждый желающий также сможет пройти квест-маршрут по станциям и получить паспорт знатока морских млекопитающих. Помимо прочего, в 14:00 киперы проведут показательный медицинский тренинг с тюленем Килькой.

С подробной программой можно ознакомиться по ссылке.