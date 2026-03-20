Власти Калининграда сообщили о снижении смертности в ДТП

В 2025 году число погибших в результате ДТП жителей Калининграда снизилось по сравнению с 2024 годом на 30,4%. Об этом рассказал председатель комитета развития дорожно-транспортной инфраструктуры горадминистрации Антон Романов на заседании комиссии по городскому хозяйству Совета депутатов.

«По итогам 2025 года отмечается динамика по снижению по следующим показателям. Первое — количество погибших — −30,4%, погибших на нерегулируемых пешеходных переходах — −27,3%, погибших на регулируемых пешеходных переходах — −50%», — отметил Романов.

В 2025 году в результате ДТП на дорогах Калининграда, согласно данным из доклада Романова, погибло 16 человек. Показатель 2024 года — 23 человека. Снизилось и количество ДТП: с 586 в 2024 году до 573 в 2025-м. Число раненых снизилось с 646 до 638. В целом отмечается снижение тяжести последствий ДТП.

По мнению председателя комитета развития дорожно-транспортной инфраструктуры, улучшению статистики способствовал ряд принятых мер: «Первое — оптимизация работы 82 светофорных объектов, то есть обеспечение бесконфликтной фазы для пешеходов, включение разрешающего сигнала светофорного объекта для пешеходов раньше разрешающего сигнала для поворачивающих транспортных средств на время от 5 до 10 секунд. Устройство 97 искусственных дорожных неровностей. Обустройство контрастного освещения 52 пешеходных переходов, а также ограничение скоростного режима на 82 участках улично-дорожной сети».

В августе 2025 года глава администрации Калининграда Елена Дятлова говорила о том, что властям пока не удалось добиться снижения количества ДТП в областном центре.