При пожаре в жилом доме на Сельме пострадал пятилетний ребенок

В Калининграде на Сельме произошел пожар, в результате которого пострадало два человека, включая ребенка. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.

На улице Согласия в одной из квартир многоквартирного жилого дома выгорела комната площадью 15 квадратных метров. В результате пожара квартира полностью закопчена. Огнеборцы спасли 15 человек, включая двоих детей, и эвакуировали 30 человек. В результате происшествия пострадало 2 человека, в том числе пятилетний ребёнок. Их с отравлением продуктами горения передали бригаде скорой помощи, от госпитализации они отказались.

На месте работали 34 человека личного состава и 9 единиц спецтехники МЧС России. Причину пожара установят сотрудники органов дознания.


