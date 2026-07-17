Власти: из-за велосипедных «Летних стартов» в Калининграде перекроют три улицы

18 и 19 июля для обеспечения безопасности проведения первенства и чемпионата Калининградской области по велосипедному спорту «Летние старты» закроют для проезда Кленовую аллею и прилегающие улицы. Об этом сообщили в пресс-службе горадминистрации.

«Движение всех видов транспорта по Кленовой аллее, улице Энтузиастов и Технологической будет перекрыто 18 и 19 июля с 8:00 до 15:00. Ответственность за расстановку знаков и ограждений, перекрытие проезжей части, безопасность пешеходов и транспорта возложена на организатора, Региональную общественную организацию „Федерация велосипедного спорта Калининградской области“», — говорится в сообщении.