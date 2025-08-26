Минздрав РФ хочет сделать целевыми бюджетные места для студентов-медиков

Студентов-медиков и фармацевтов, которые поступят «на бюджет», уже в следующем году планируют обязать заключать договоры о целевом обучении. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Минздрав России, подготовивший соответствующий законопроект.

«Предполагается, что все бюджетные места по основным профессиональным образовательным программам высшего медицинского образования и высшего фармацевтического образования станут целевыми, обучающиеся обязаны будут заключить договор о целевом обучении», — говорится в сообщении.

В случае нарушения договора придется заплатить в бюджет компенсацию в размере затраченной на обучение студента суммы и штраф в двукратном размере компенсации.

Те же условия будут распространяться на выпускников программ среднего профессионального медицинского образования, а также на заказчиков целевого обучения в случае неисполнения обязательства по трудоустройству или расторжения договора о целевом обучении в одностороннем порядке.

В случае принятия закон вступит в силу с 1 марта 2026 года.