Минздрав РФ хочет сделать целевыми бюджетные места для студентов-медиков

Все новости по теме: Медицина

Студентов-медиков и фармацевтов, которые поступят «на бюджет», уже в следующем году планируют обязать заключать договоры о целевом обучении. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Минздрав России, подготовивший соответствующий законопроект.

«Предполагается, что все бюджетные места по основным профессиональным образовательным программам высшего медицинского образования и высшего фармацевтического образования станут целевыми, обучающиеся обязаны будут заключить договор о целевом обучении», — говорится в сообщении.

В случае нарушения договора придется заплатить в бюджет компенсацию в размере затраченной на обучение студента суммы и штраф в двукратном размере компенсации.

Те же условия будут распространяться на выпускников программ среднего профессионального медицинского образования, а также на заказчиков целевого обучения в случае неисполнения обязательства по трудоустройству или расторжения договора о целевом обучении в одностороннем порядке.

В случае принятия закон вступит в силу с 1 марта 2026 года.


Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter