Прокуратура проводит проверку по факту частичного обрушения дома в Приморье (фото)

В понедельник, 2 марта, произошло частичное обрушение внутренних конструкций жилого дома на ул. Флотской в посёлке Приморье. Проверку по факту обрушения проводит прокуратура Калининградской области.

«По предварительной информации, многоквартирный дом, состоящий из четырёх квартир, в том числе муниципальной, в установленном порядке аварийным и подлежащим расселению не признан. Гражданам, проживающим в указанном доме, предоставлено временное жильё», — говорится в сообщении.

По данному факту прокуратура проводит проверку исполнения жилищного законодательства. По результатам проверочных мероприятий будет решён вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

Как сообщили в администрации Светлогорского городского округа, в доме проживало девять человек. Пострадавших нет. На данный момент дом обесточен и отключён от всех коммуникаций.

«На месте работали специалисты администрации округа, МЧС и полиция, а также коммунальные службы. Причины обрушения перекрытий в доме будут выявлены в ходе экспертизы. До конца дня муниципальная комиссия по чрезвычайным ситуациям примет все необходимые решения о дальнейших действиях», — говорится в сообщении.

Ранее жители посёлка Приморье Светлогорского городского округа рассказали «Новому Калининграду» о возможной угрозе безопасности и разрушении инфраструктуры из-за движения большегрузной техники, задействованной при строительстве детского круглогодичного спортивно-оздоровительного лагеря в районе Филинской бухты. Речь шла о транзите строительного транспорта через жилую часть посёлка — по улицам Артиллерийской и Флотской. Как утверждали жители, грузовые автомобили массой более 10 тонн ежедневно едут на строительную площадку непосредственно под окнами домов, несмотря на установленный дорожный знак 3.4 «Движение грузовых автомобилей запрещено». По их словам, транзит большегрузов приводит к разрушению дорожного покрытия, повышенному уровню шума и вибрационному воздействию на жилые дома. Кроме того, по данным заявителей, существует риск повреждения здания кирхи 1913 года на ул. Артиллерийской, 9, имеющего статус объекта культурного наследия регионального значения.

Жители утверждают, что обращения по поводу транзита тяжёлой техники направлялись в различные инстанции на протяжении как минимум двух лет.

Напомним, два года назад жители Приморья уже обращались в редакцию «Нового Калининграда» с той же проблемой, тогда сообщалось, что в ГИБДД в курсе происходящего и знают о нарушениях со стороны большегрузов.

Позже в региональном УМВД пояснили, что дорожный знак 3.4 «Движение грузовых автомобилей запрещено», установленный в районе поселка Приморье, «не запрещает движение грузовых автомобилей без прицепа с разрешенной максимальной массой не более 26 тонн, которые обслуживают предприятие, находящееся в обозначенной зоне». Поскольку в Приморье ведется строительство объекта федерального значения (детского центра в Филинской бухте — прим. «Нового Калининграда»), «проезд большегрузных транспортных средств, осуществляющих строительство данного объекта, дорожным знаком 3.4 не запрещается», подчеркнули в УМВД.