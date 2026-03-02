Перевозчик: «Калининградская таможня только углубляет кризис»

Перевозчик: «Калининградская таможня только углубляет кризис»
Леонид Степанюк. Фото: архив Нового Калининграда
Все новости по теме: Таможня

Калининградская таможня чересчур усложнила жизнь местным перевозчикам и лишь углубляет кризис в отрасли. С таким заявлением выступил на собрании КРОО «Ветераны госслужбы», посвященном обсуждению проблем жизнеобеспечения и развития экономики Калининградской области в современных условиях, выступил бывший депутат Калининградской областной думы Леонид Степанюк, который также является гендиректором ООО «ДСВ Транспорт».

«Таможня с учётом пошлин больше мешает, чем помогает. И теряем мы гораздо больше, чем таможня собирает. Сейчас вообще надо жёстко ставить вопрос ребром по таможне, потому что всё, что касается пошлин... что она сейчас творит... она только мешает и ещё углубляет кризис. То есть мы считаем (я грубо сейчас скажу), что таможня для бизнеса — это главный враг в Калининграде», — заявил Степанюк.

Степанюк напомнил, что ранее он был председателем совета по транспорту при региональном минтрансе, а также представлял комитет по автодорожному транспорту Минтранса России.

«Я сидел на штабе и мне постоянно затыкали рот. Мы говорили как специалисты, как нужно делать, а нас не слушали. Они делают так, как могут, а не так, как надо. Конечно, я затыкался, обижался, потому я и ушёл оттуда, из всех этих органов. Конечно, ошибку сделал. А сейчас, в принципе, никто не затыкает, мы люди свободные», — заключил Степанюк.

В октябре 2025 года Степанюк сообщал «Новому Калининграду», что его компания еще год назад прекратила ездить на калининградском направлении. По его словам, «здесь стало работать тяжело и невозможно».

Telegram | MAX

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Тема в развитии



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2026 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter