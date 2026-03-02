Перевозчик: «Калининградская таможня только углубляет кризис»

Калининградская таможня чересчур усложнила жизнь местным перевозчикам и лишь углубляет кризис в отрасли. С таким заявлением выступил на собрании КРОО «Ветераны госслужбы», посвященном обсуждению проблем жизнеобеспечения и развития экономики Калининградской области в современных условиях, выступил бывший депутат Калининградской областной думы Леонид Степанюк, который также является гендиректором ООО «ДСВ Транспорт».

«Таможня с учётом пошлин больше мешает, чем помогает. И теряем мы гораздо больше, чем таможня собирает. Сейчас вообще надо жёстко ставить вопрос ребром по таможне, потому что всё, что касается пошлин... что она сейчас творит... она только мешает и ещё углубляет кризис. То есть мы считаем (я грубо сейчас скажу), что таможня для бизнеса — это главный враг в Калининграде», — заявил Степанюк.

Степанюк напомнил, что ранее он был председателем совета по транспорту при региональном минтрансе, а также представлял комитет по автодорожному транспорту Минтранса России.

«Я сидел на штабе и мне постоянно затыкали рот. Мы говорили как специалисты, как нужно делать, а нас не слушали. Они делают так, как могут, а не так, как надо. Конечно, я затыкался, обижался, потому я и ушёл оттуда, из всех этих органов. Конечно, ошибку сделал. А сейчас, в принципе, никто не затыкает, мы люди свободные», — заключил Степанюк.

В октябре 2025 года Степанюк сообщал «Новому Калининграду», что его компания еще год назад прекратила ездить на калининградском направлении. По его словам, «здесь стало работать тяжело и невозможно».