Пенсионер из Багратионовска перевел мошенникам 14,5 млн рублей

За прошедшую неделю жертвами телефонных и интернет-мошенников стали 14 жителей Калининградской области, общий ущерб превысил 32 млн руб. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Калининградской области.

По данным надзорного ведомства, наибольший ущерб зафиксирован в Багратионовском районе: пенсионер перевел на так называемый «безопасный счет» 14,55 млн руб. после общения с аферистами.

Ещё три жительницы Калининграда пенсионного возраста поверили злоумышленникам, представившимся сотрудниками портала госуслуг, ФСБ и Росфинмониторинга. В результате они перевели мошенникам 4,54 млн руб., 3,25 млн руб. и 1,713 млн руб. соответственно.

Кроме того, военнослужащий из Пионерского лишился 496,5 тыс. руб. при попытке дистанционно приобрести автомобиль. По аналогичной схеме работник теплоэлектростанции из Калининграда перевел злоумышленникам 2,42 млн руб.

Также предприниматель из Гурьевского района потерял 344 тыс. руб., поверив обещаниям заработка на операциях с криптовалютой. Пенсионер из Полесского района, рассчитывая получить доход от инвестиций, перевел лже-брокерам 450 тыс. руб.

В прокуратуре региона напомнили жителям сохранять бдительность, не сообщать посторонним данные банковских карт и не переводить деньги по указаниям неизвестных лиц, кем бы они ни представлялись.