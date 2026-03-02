Область потеряла 10 позиций в рейтинге по закредитованности населения

Калининградская область потеряла десять позиций в рейтинге российских регионов по закредитованности населения, опустившись с 52-го на 62-е место из 85. Такие данные приводит центр экономических исследований «РИА Рейтинг».

Средний объём задолженности перед банками на одного человека составляет в регионе 452 тыс. рублей. За год показатель увеличился на 30,9 тыс. Соотношение среднедушевого долга по кредитам банков и годовой зарплаты в начале 2026 года — 57,1%.

В верхней части рейтинга (среди регионов с низкой закредитованностью) оказались регионы Северного Кавказа и другие территории Юга России. Лидером рейтинга стала Ингушетия, в которой отношение среднедушевой банковской задолженности к годовой зарплате равно 12%. Долговая нагрузка в этом регионе за прошедший год снизилась на 3,5 процентных пункта.

Вторую и третью позиции в текущем рейтинге занимают Дагестан и Чечня с результатом 25,3% у каждого из регионов. На четвертом и пятом местах находятся Чукотский автономный округ и Москва, где уровень закредитованности экономически активного населения составляет 31,8% и 31,9% соответственно. Таким образом, несмотря на дороговизну жизни в столице и очень высокие цены на недвижимость, москвичи достаточно умеренно берут кредиты и в основном предпочитают тратить без привлечения заёмных ресурсов.

Очень высокий уровень закредитованности наблюдается в двух субъектах РФ: в Туве и Калмыкии. Индикатор долговой нагрузки у Тувы находится на зашкаливающем уровне 139% (годом ранее было 152%), а у Калмыкии — 120%. Несмотря на значительный отрыв от регионов, занимающих последние два места, достаточно высокая закредитованность зафиксирована в Адыгее, Тюменской области, Удмуртии и Башкортостане. У этих четырех регионов отношение задолженности к зарплате находится в диапазоне 70%-80%.

Согласно результатам исследования, в среднем по России средний объём задолженности по банковским кредитам на одного экономически активного жителя составляет 473 тысячи рублей.

Расчёт уровня закредитованности населения в регионах произведён на основе данных Центробанка РФ и Росстата. Уровень закредитованности оценивался как соотношение среднедушевого долга экономически активного населения по банковским кредитам и зарплаты за 12 месяцев. Объём кредитов взят из статистики Центробанка, а зарплаты и численность экономически активного населения — из данных Росстата. Годовая зарплата рассчитывалась в среднем за 12 месяцев, с 1 декабря 2024 года по 1 декабря 2025 года, а численность экономически активного населения в среднем с 1 января 2025 года по 1 декабря 2025 года. Задолженность по банковским кредитам приводится на 1 января 2026 года. В расчётах зарплаты учитывалась выплата подоходного налога.

Участие в исследовании в связи с отсутствием данных не принимали ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области.

