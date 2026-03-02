На «Белую дюну» и «Акваполис» планируют направить 4,9 млрд рублей

Власти Калининградской области в 2026 году планируют привлечь 4,9 млрд рублей из федерального бюджета в рамках казначейских инфраструктурных кредитов (КИК) для реализации крупных туристических проектов. Об этом сообщили «Ведомости Северо-Запад» со ссылкой на представителя регионального министерства экономического развития, промышленности и торговли.

Основная часть средств — 4 млрд рублей — будет направлена на развитие интегрированного курорта «Белая Дюна». Еще 900,7 млн рублей планируется вложить в создание круглогодичного туристического кластера «Акваполис». В 2027 году регион рассчитывает привлечь дополнительное финансирование: 5,9 млрд рублей на «Белую Дюну» и 599,3 млн рублей на «Акваполис».

Таким образом, общий объем федеральных средств, которые область намерена получить на реализацию двух проектов в 2026-2027 годах, составит 11,4 млрд рублей. Решение о предоставлении кредитов правительство России одобрило в сентябре прошлого года в рамках первого этапа конкурсного отбора программы КИК на 2025-2027 годы, напоминают «Ведомости».

Курорт «Белая Дюна», входящий в федеральный проект «Пять морей и озеро Байкал», планируют разместить на побережье Балтийского моря в Зеленоградском округе. За счет инфраструктурных кредитов предполагается построить объекты электросетевого хозяйства, участок газопровода высокого давления и две автомобильные дороги. Площадь курорта составит 479 гектаров, а номерной фонд — более 10,4 тыс. мест размещения.

Создание инженерной инфраструктуры планируется завершить к 2030 году, а строительство гостиничных и санаторно-курортных объектов — до конца 2033 года. По оценке региональных властей, запуск курорта позволит увеличить ежегодный туристический поток примерно на 1,4 млн человек. Предварительно, в 2025 году Калининградскую область посетили около 2,32 млн туристов — на 4% больше, чем годом ранее.

Второй проект — туристический кластер «Акваполис» — предусматривает строительство автомобильного путепровода в Зеленоградском округе. Сам комплекс включит крытый аквапарк площадью около 87,8 тыс. кв. м со СПА-зоной, искусственной волной, фитнес-центром, подземной парковкой и торговой галереей, а также гостиничные и санаторные объекты. Ввод инфраструктуры запланирован поэтапно начиная с 2027–2028 годов.

Опрошенные «Ведомостями» эксперты отмечают, что казначейские инфраструктурные кредиты остаются одним из наиболее выгодных источников финансирования для регионов. По словам профессора СПбГЭУ Елены Ткаченко, такие займы дешевле коммерческих кредитов и выпусков облигаций, несмотря на рост долговой нагрузки. Доцент Президентской академии Артём Голубев добавил, что ставка около 3% сроком до 15 лет значительно ниже рыночной стоимости заимствований.

Вместе с тем экономисты указывают и на возможные риски: ускоренное бюджетное финансирование крупных проектов может снижать эффективность расходов и приводить к локальному перегреву строительного рынка.

Напомним, в январе министр экономического развития Калининградской области Вероника Лесикова сообщила, что на строительство инфраструктуры курорта «Белая Дюна» в ближайшие три года планируют потратить 16 млрд рублей. В 2025 году на строительство инфраструктуры были одобрены казначейские кредиты в объёме 9,9 млрд рублей на 2026-2027 гг. «Суммарный объём средств, который будет направлен на строительство инфраструктуры курорта „Белая Дюна“ с участием федерального бюджета в ближайшие три года составит 16 миллиардов рублей», — сообщила Лесикова.

Ранее в Корпорации развития региона сообщили, что в рамках создания курорта, который намерены реализовать в районе Поваровки Зеленоградского района, завершается разработка схемы внешнего электроснабжения.

Впервые областные власти заявили о планах по созданию курорта на побережье Поваровки под Янтарным в апреле 2023 года. Его особенностью должен стать 500-метровый бассейн с подогреваемой морской водой. Как отмечал экс-глава Корпорации развития области Андрей Толмачев, «Белая Дюна» в перспективе — это новый город. Год назад на Петербургском международном экономическом форуме был подписан договор о реализации проекта с «СЗ «Гольфстрим». На проектирование дорог до курорта выделяли 67 млн рублей. В июле стало известно, что Минэкономразвития дало положительное заключение на заявку Калининградской области о строительстве курорта.

В августе прошлого года СМИ сообщили, что власти внесли изменения в проект «Белой Дюны». Из него убрали парки, социальную инфраструктуру, при этом предусмотрели берегоукрепление, большой променад и отдельный кластер для креативного бизнеса.

В сентябре 2025 года в области завершился архитектурный конкурс проектных предложений по развитию туристической территории «Белая Дюна». Первое место заняло ГБУ «Главное архитектурно-планировочное управление Москомархитектуры». Как сообщала Корпорация развития, проект отличается «глубокой проработкой технико-экономических показателей и учитывает реальный ландшафт территории».

В сентябре 2025 года Калининградской области одобрили казначейский инфраструктурный кредит на 11,45 млрд руб. Пресс-служба Правительства России сообщила, что средства направят на модернизацию коммунальной инфраструктуры для интегрированного курорта «Белая Дюна», а также строительство автомобильного путепровода Зеленоградск — Пионерский курорт.

Как заявил ранее архитектор Евгений Гурвич, проект «Белая Дюна» будет первым городом, построенным в России за 30 лет, и первым русским городом Калининградской области.

В апреле 2024 года компания крупного калининградского застройщика Александра Качановича «Акваполис» рассказала, что разрабатывает проект круглогодичного туристического кластера с аквапарком возле посёлка Сокольники. Площадь объекта должна составить 88 тыс. кв. м.