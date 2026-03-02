59-летнего калининградца обвиняют в покушении на убийство экс-сожительницы и ее матери

В Калининграде возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство двух и более лиц общеопасным способом (ч.3 ст.30, пп. «а,е» ч.2 ст.105 УК) и незаконного изготовления взрывчатых веществ (ч.1 ст.223.1 УК РФ). Об этом сообщила пресс-служба регионального СК.

По версии следствия, днем 28 февраля 54-летняя и 79-летняя местные жительницы, являющиеся матерью и дочерью, спустились в подвал своего дома по улице Чекистов. Когда женщины попытались убрать с одной из полок кирпич, оказавшийся замаскированным самодельным взрывным устройством, произошла детонация. В результате потерпевшие получили повреждения глаз различной степени тяжести. В настоящее время им оказывается необходимая медицинская помощь.

Следователи регионального управления СК совместно с оперативниками УУР УМВД установили причастность к совершению указанных преступлений 59-летнего бывшего сожителя 54-летней потерпевшей. По данным следствия, предварительным мотивом совершения преступлений мог явиться длительный судебный процесс о разделе совместно нажитого имущества.

Мужчина задержан следователем регионального управления СКР, допрошен в качестве подозреваемого, ему предъявлено обвинение. Следствием решается вопрос об избрании в отношении фигуранта меры пресечения. Расследование продолжается.