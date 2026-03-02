59-летнего калининградца обвиняют в покушении на убийство экс-сожительницы и ее матери

Все новости по теме: Криминал
59-летнего калининградца обвиняют в покушении на убийство экс-сожительницы и ее матери

В Калининграде возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство двух и более лиц общеопасным способом (ч.3 ст.30, пп. «а,е» ч.2 ст.105 УК) и незаконного изготовления взрывчатых веществ (ч.1 ст.223.1 УК РФ). Об этом сообщила пресс-служба регионального СК.

По версии следствия, днем 28 февраля 54-летняя и 79-летняя местные жительницы, являющиеся матерью и дочерью, спустились в подвал своего дома по улице Чекистов. Когда женщины попытались убрать с одной из полок кирпич, оказавшийся замаскированным самодельным взрывным устройством, произошла детонация. В результате потерпевшие получили повреждения глаз различной степени тяжести. В настоящее время им оказывается необходимая медицинская помощь.

Следователи регионального управления СК совместно с оперативниками УУР УМВД установили причастность к совершению указанных преступлений 59-летнего бывшего сожителя 54-летней потерпевшей. По данным следствия, предварительным мотивом совершения преступлений мог явиться длительный судебный процесс о разделе совместно нажитого имущества.

Мужчина задержан следователем регионального управления СКР, допрошен в качестве подозреваемого, ему предъявлено обвинение. Следствием решается вопрос об избрании в отношении фигуранта меры пресечения. Расследование продолжается.

Telegram | MAX

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2026 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter