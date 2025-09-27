С флагом и гимном: восстановлен полноценный статус Паралимпийского комитета РФ

Генассамблея Международного паралимпийского комитета восстановила в правах Паралимпийский комитет России. Спортсмены получили право вновь участвовать в соревнованиях со своим флагом и гимном. Об этом ТАСС сообщил президент российской организации Павел Рожков.

В голосования на генассамблее в Сеуле в первом раунде рассматривался вопрос о полном отстранении ПКР. Против этого проголосовало 111 делегатов, за — 55, 11 — воздержались. Во втором туре за отмену частичного отстранения ПКР проголосовал 91 делегат, против — 77, 8 — воздержались.

Как напоминает информагентство, в 2022 году на фоне начала СВО Украине МПК не допустил россиян до соревнований на Паралимпиаде в Пекине. В 2023 году было частично членство России и Белоруссии в МПК: спортсменам разрешено было участвовать в международных соревнованиях, проводимых под эгидой МПК, только в индивидуальном зачете и в нейтральном статусе.