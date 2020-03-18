Вечерний @Калининград: кина не будет, денег уже нет и чем заняться на карантине

К среде уже хочется чего-нибудь нового, но простите — в наличии только коронавирус. Зато со всех ракурсов и в любых позах. В регионе запрещаются вообще любые массовые мероприятия, школьников отправляют на каникулы, а потом — на дистанционное обучение, работа судов приостановлена, а попасть в «большую» Россию на поезде стало заметно сложнее. Масок в аптеках всё ещё нет (и неизвестно), бизнесу тоже приходится нелегко. Но, если вас это утешит, в соседней Польше обстановка ни капли не лучше. Зато рубль продолжает покорять новые низины и впадины, а в Кремле даже задумались о том, что, возможно, устраивать массовое голосование за переписывание Конституции во время пандемии — так себе идея. Ищем позитивные стороны в вечернем обзоре материалов «Нового Калининграда».





Коронавирус дня. В Калининградской области нет новых заболевших (это хорошо), но в целом по России их число выросло на 33 человека (это плохо), а общее количество заражённых в мире перевалило за 200 000 человек (это очень плохо). Российских школьников отправляют с 23 марта на принудительные продлённые каникулы — аж до 12 апреля. Родители, держитесь. Правда, в Калининградской области каникулы всё же будут длиться до 30 марта, а потом школьникам просто предстоит дистанционное обучение (понятно, что родителям от этого не легче). В СИЗО и колониях запретили свидания, а суды временно приостанавливают работу (кроме безотлагательных случаев). Калининградский зоопарк сначала в два раза снизил стоимость билетов (раз уж всё равно половина зоопарка закрыта), а потом испугался, что это привлечёт слишком много посетителей, и отменил снижение. Власти региона решили запретить все массовые мероприятия. Вообще все. С любым числом участников. В том числе под запрет попадают кинотеатры. «Синема парк» в ТЦ «Европа» уже закрылся на всякий случай. Ресторанов и торговых центров запрет пока не касается, но то ли ещё будет. Вся эта ситуация, конечно, негативно сказывается на бизнесе — у предпринимателей падает выручка, потому что, во-первых, ничего нельзя, а во-вторых, если что-то и можно, то на это у людей нет денег. Заместитель главного редактора «Нового Калининграда» Вадим Хлебников поговорил с представителями регионального бизнеса.





Масок нет. Совсем нет. Вообще нет. И неизвестно, когда будут. Так отвечают фармацевты всем калининградцам, наивно пытающимся ещё найти средство защиты в местных сетях. Некоторые не выдержали по сто раз за день повторять одно и то же и повесили в аптеках соответствующие объявления. Правда, это едва ли спасает — люди читают текст, а потом всё-таки уточняют. На всякий случай. Особо обеспокоенным советуют шить многоразовые маски самостоятельно — благо, это несложно. Некоторые компании (в том числе и аптеки) для своих сотрудников заказали маски в ателье и продавать их не собираются. По информации поставщиков, прибытие новых масок в регион ожидается летом. Так что остаётся либо шить, либо покупать в интернете на сайтах объявлений с безумной наценкой. Корреспондент «Нового Калининграда» Елена Калугина выясняла, куда пропали медицинские маски в городе.





Можно подумать, что лучше там, где нас нет, но сейчас везде примерно одинаково плохо. Да и выбраться из региона становится всё сложнее — даже в направлении «большой» России. Самолёты пока летают, а вот у пассажиров поездов жизнь сильно осложнилась. Литва продолжает пропускать поезда через свою территорию, но на новых условиях. Например, число пассажиров в поезде не может превышать 100 человек. На весь поезд. В одном купе/плацкарте должно быть не больше двух человек. Если вы кашляете, вы никуда не едете. Если у вас нет УПД-ЖД, вы никуда не едете (шенген и транзитная виза не считаются). И вообще, сидите дома, рекомендует Литва. Что касается соседней Польши, то там сейчас ситуация ещё хуже, а карантин — строже. Закрыты в том числе рестораны и кафе (им можно работать только на вынос), в торговых центрах оставили работать продуктовые магазины, аптеки, прачечные и магазины со средствами гигиены и косметикой. Школы закрыты, а всех жителей страны настоятельно просят сидеть дома. Они пытаются, но признаются, что это тяжело. Зато Церковь держится и по-прежнему проводит богослужения, считая, что это безопасно. Люди теряют работу и веру во власть, но всё ещё надеются на лучшее. «Новый Калининград» попросил журналиста-фрилансера Паулину Сигень, сотрудничающую с одним из крупнейших ежедневных изданий «Газета Выборча», рассказать о том, как жители соседней республики справляются со сложившейся ситуацией, какие проблемы в социальной сфере, экономической и политической жизни страны уже возникли, а с какими только предстоит столкнуться.

Но есть и хорошие новости! Благодаря карантину множество сервисов открыли бесплатный доступ к своим ресурсам. Возможно, самое время приступить к саморазвитию или посмотреть какой-нибудь сериал. Чем заняться в самоизоляции, чтобы не сойти с ума от скуки, выяснила редактор «Афиши Нового Калининграда» Алина Белянина.