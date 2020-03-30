Вечерний @Калининград: все оттенки изоляции, увещевательные патрули и условно больные

Новая неделя — новый бой! Калининградская область вслед за Москвой решила ввести режим полной изоляции. Это когда сидишь дома и выходишь только мусор вынести, с собакой погулять или до магазина. Власти собрались патрулировать улицы и уговаривать загулявших граждан разойтись по домам. В общем, всё как в Москве, кроме денег и совести. Число случаев заражения растёт, и, что ещё более досадно, растёт число смертей в России. В Калининграде, к счастью, пока все живы. За окном опять зима, хотя на носу апрель. В кардиоцентре в Родниках закрыли отделение на карантин. Нефть падает всё ниже и ниже (рубль вместе с ней). С большим приветом для всех в самоизоляции — вечерний обзор самых важных материалов «Нового Калининграда».





Коронавирус дня. В России зафиксировано уже более 1800 случаев, в мире — более 760 тысяч. По числу заболевших лидирует США, по числу смертей — Италия. В России за всё время скончалось 17 человек с коронавирусом, причём 8 из них — в понедельник. В Калининграде под наблюдением находятся 1620 человек, зарегистрировано 12 случаев заболевания. Один из заражённых — врач, который не контактировал непосредственно с больными. Также, по данным губернатора Антона Алиханова, в регионе ещё у 9 человек «условно подтверждённый диагноз», то есть первый тест положительный, а результатов второго ещё нет. Кроме того, одно из отделений кардиоцентра в Родниках закрыто на карантин из-за подозрения на коронавирусную инфекцию у находившегося там пациента. Губернатор «некий инцидент» подтвердил, но подробности раскрывать отказался, намекнув лишь на то, что речь может идти об уголовной ответственности. Есть и хорошие новости — ещё три человека в Калининграде готовы к выписке после коронавируса. Итого в регионе уже 5 выздоровевших. Также сегодня стало известно, что сеть клиник «Медэксперт» готова бесплатно тестировать людей без симптомов, находящихся на домашнем карантине.





Россия самоизолировалась. С понедельника страна закрыла все границы (в том числе с Белоруссией). Исключение сделали для жителей Калининградской области, едущих в на поезде «большую» Россию или из неё, дипломатов, дальнобойщиков и сотрудников РЖД, а также граждан ЛНР и ДНР и тех, кто выезжает из страны в связи со смертью близкого родственника. Также в понедельник власти Калининградской области решили вслед за Москвой отправить жителей региона на карантин и объявили режим всеобщей изоляции. Что это значит? В двух словах — сидите дома. Впрочем, можно выйти в магазин или в аптеку, погулять с собакой или на работу (если вы работаете на этой неделе). В общем, всё как в Москве, кроме повышенного пособия по безработице. Многие связывают введение жёсткого карантина с разгулявшимися в субботу россиянами. Погода была хорошая (не то что сегодня), и многие поехали отдыхать за город, за что получили немедленное осуждение от других поехавших за город. И от тех, кто остался дома, тоже. Кроме того, в выходные многие магазины трактовали перечень товаров первой необходимости в свою пользу и продолжили работать. Власти решили прикрыть эту лазейку, и список значительно сократили — оставили только самое необходимое. Теперь придётся переживать пандемию без автозапчастей и новой дрели. При этом почему-то из списка убрали очки и линзы, но не убрали печатные СМИ.





Стройки на период карантинной недели власти решили не останавливать, а заодно пообещали найти деньги на поддержку бизнеса в программах благоустройства. Пенсии и пособия обещают доставлять на дом. И даже в храмы РПЦ просит не ходить, хотя закрывать их не планирует. Если вы всё-таки решитесь выйти из дома, помните, что общественный транспорт теперь ходит гораздо реже, а по городу бродят мэрско-полицейские патрули. Правда, пока ничего, кроме увещеваний, они вам предложить не могут. Но это ненадолго — в Госдуме уже готовятся принять законопроект о наказании за прогулки на свежем воздухе. Заместитель главного редактора «Нового Калининграда» Татьяна Зиберова разобралась, что теперь в Калининграде можно, а что — нельзя.